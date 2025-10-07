Haberler

Kütahya'da Kaza: 67 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 67 yaşındaki Dudu Dur hayatını kaybetti, eşi Durali Dur ağır yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki Dudu Dur (67) hayatını kaybetti, eşi Durali Dur ağır yaralandı.

Kaza, Emet-Tavşanlı kara yolunda meydana geldi. Kaygan yolda Durali Dur'un kontrolünü yitirdiği 43 KR 173 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Dudu Dur hayatını kaybederken, Durali Dur ağır yaralı olarak araçta sıkıştı. Emet Belediyesi itfaiye kaza kırım ekibi tarafından araçtan çıkarılan Durali Dur, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
