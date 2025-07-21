Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

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İzmit'te alkollü sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, alkollü sürücü ile 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Y.C. idaresindeki 41 SP 405 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürüklenip, takla atan otomobildeki sürücü Y.C. ile E.Y., Y.K., Fatih Aslan (19) ve Ömer Beyan (24) yaralandı. İhbara kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatih Aslan ile Ömer Beyan, hayatını kaybetti. 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, alkollü sürücü Y.C.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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