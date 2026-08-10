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Kemirgenler Araç Kablo Demetini Kemirdi: 3.200 Dolarlık Hasar Garanti Kapsamı Dışında

Kemirgenler Araç Kablo Demetini Kemirdi: 3.200 Dolarlık Hasar Garanti Kapsamı Dışında
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Motor arıza lambası yanan aracın serviste yapılan incelemesinde, farelerin kablo demetini kemirdiği ortaya çıktı. 3.200 dolarlık tamir masrafı fabrika garantisi kapsamına girmedi. Uzmanlar, üreticinin soya bazlı yalıtımının çekici olduğunu ve sonbahar-kış döneminde bu sorunun arttığını belirtiyor.

Motor arıza lambası yanan ve tekleme yapan aracını servise getiren müşteri, beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Kemirgenler motor bölmesindeki kablo demetinin büyük kısmını kemirmişti. Tamir masrafı yaklaşık 3.200 doları buldu ancak fabrika garantisi bu hasarı karşılamadı.

Chrysler Jeep bayilerinde çalışmış bir servis müdürü, kaydettiği telefon görüşmesinde müşteriye teşhisi açıkladı: "Araçta kemirgen sorunu var, birkaç konektör kemirilmiş ve en az bir sensörün fişi çekilmiş. Fabrika garantisi yalnızca üretici hatalarını kapsar, bu bir üretici hatası değil." Müdür, sigorta şirketini aramayı önerdi; kapsamlı sigortanın bunu mücbir sebep olarak değerlendirebileceğini ve muafiyet tutarı dışında masrafı karşılayabileceğini söyledi.

Servis müdürü, bu durumun mevsimsel olduğunu da belirtti: "Sonbahar ve kış sonunda kemirgenler araçlara yuva yapmayı seviyor, bu yüzden sık karşılaşıyoruz." Yorumcular ise hasarın nedenini tartışmaya başladı. Bazıları üreticilerin soya bazlı tel yalıtımı kullandığını ve bunun kemirgenler için çekici olduğunu öne sürdü. Konuyla ilgili daha önce açılan toplu davalar sonuçsuz kaldı; hiçbir üretici sorumlu bulunmadı.

Buna karşılık bazı üreticiler önlem olarak kemirgen kovucu bant kullanmaya başladı. Honda, servis bülteninde bu bandın içinde acı biber özü kapsaisin bulunduğunu ve hayvanları uzak tuttuğunu belirtti. Sigorta konusunda ise deneyimler farklılık gösteriyor; bazı kişiler hasarın karşılandığını, bazıları ise kapsamlı sigortaları olmadığı için ceplerinden ödediklerini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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