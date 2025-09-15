Haberler

Kadıköy'de Ağaç Devrildi, İki Araç Hasar Gördü

Kadıköy'de Ağaç Devrildi, İki Araç Hasar Gördü
Kadıköy'de yol kenarındaki bir ağaç bilinmeyen bir sebeple devrildi, olayda iki otomobilde hasar oluştu. Yaralanan kimse olmadı.

KADIKÖY'de yol kenarındaki bir ağaç henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. Olayda 2 otomobilde hasar oluştu.

Olay saat 14.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Ferit Tek Sokak'ta meydana geldi. Yolun kenarındaki bir ağacın dalı, henüz bilinmeyen bir sebeple kırılarak yola devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ağaç devrildiği sırada sokakta seyir halinde olan bir otomobil ile park halindeki başka bir otomobilde hasar oluştu. Ekiplerin kontrollerinde, seyir halindeki otomobilin sürücüsünün yaralanmadığı belirlendi. Ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağacın üzerine devrildiği otomobili kullanan Mustafa Kaan Doğan, "Aracımla seyir halindeydim. Önümde bir taksi durmuştu, onu beklerken bir anda ağaçtan koca bir dal koparak arabamın üzerine düştü. Korktum ama neyse ki bana bir şey olmadı. Aracımda da ciddi bir hasar yok. Sadece yol bir süreliğine kapandı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
