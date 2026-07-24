James May, Jeremy Clarkson ve Richard Hammond ile Yeniden Bir Araya Gelme Olasılığını Açıkladı

James May, Jeremy Clarkson ve Richard Hammond ile yeniden bir araya gelme olasılığı hakkında konuştu. Üçlü, BBC'nin Top Gear'ında 15 yıl ve Amazon Prime'da The Grand Tour'da sekiz yıl olmak üzere 23 yıllık bir televizyon ortaklığına sahipti. The Grand Tour, 2024'te yayınlanan final bölümü One For The Road ile sona erdi. James, şovu 'tükettiklerini' ve izleyicileri daha fazlasını isterken bırakmak istediklerini söyledi.

LBC röportajında James, 'Asla asla deme' dedi ancak planlanmış bir şey olmadığını ve yaşlandıklarını ekledi. 'Bir noktada bazı şeylerin olduğu gibi kalmasına izin vermelisiniz' diyerek geri dönüşü hayal etmenin zor olduğunu belirtti. Üçlü, şovu güvenli bir şekilde sonlandırdıklarını düşünüyor.

The Grand Tour'un bitmesinin ardından her biri kendi yoluna gitti. Jeremy, beş sezondur devam eden Clarkson's Farm ile çiftçilik dünyasına adım attı. Richard, klasik araba restorasyonu The Smallest Cog'u geliştirirken DriveTribe'da içerik üretiyor. James ise seyahat dizisi James May: Our Man In... ve Oh Cook! programlarını sundu, ardından James Gin markasıyla ilgileniyor.

Kaynak: Haber Merkezi