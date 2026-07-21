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İrlanda 18 Yaş Altına Elektrikli Scooter Yasağı Getirdi

İrlanda 18 Yaş Altına Elektrikli Scooter Yasağı Getirdi
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İrlanda hükümeti, artan çocuk kazaları ve beyin hasarı vakaları nedeniyle 18 yaş altı çocuklar için elektrikli scooter kullanımını yasakladı. Ağustos'ta yürürlüğe girecek yasakla birlikte kask ve yelek zorunluluğu da getirildi.

İrlanda hükümeti, artan çocuk kazaları ve travmatik beyin hasarı vakaları nedeniyle 18 yaş altı çocuklar için elektrikli scooter kullanımını yasakladı. Açıklamada, tüm kullanıcılar için yüksek görünürlüklü yelek ve kask zorunluluğu getirildiği ve yasağın Ağustos ayında yürürlüğe gireceği belirtildi.

Yetkililer ayrıca elektrikli scooter satışının tamamen yasaklanmasını değerlendiriyor ve bunları araç olarak sınıflandıran, ehliyet ve kayıt gerektiren bir yasa hazırlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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