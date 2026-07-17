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Birleşik Krallık 18 Araç Güvenlik Teknolojisini Zorunlu Kılıyor

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Birleşik Krallık, seri üretim araçlarda gelişmiş dikkat dağınıklığı uyarısı, otonom acil frenleme, akıllı hız yardımı gibi 18 güvenlik teknolojisini zorunlu hale getiriyor. Alkol kilidi arayüzü ise şimdilik zorunlu tutulmuyor. Yeni kurallar, mevzuatın kabulünden sonra kademeli olarak yürürlüğe girecek.

Birleşik Krallık Hükümeti, seri üretim araçlar için 18 güvenlik teknolojisini zorunlu kılma planlarını yürürlüğe koyuyor. Bu teknolojiler arasında gelişmiş dikkat dağınıklığı uyarısı, kör nokta bilgisi, yaya ve bisikletli algılamalı otonom acil frenleme, akıllı hız yardımı ve lastik basıncı izleme gibi sistemler bulunuyor. Ayrıca doğrudan görüş standardı, olay veri kaydedicileri ve çeşitli çarpışma testi standartları da zorunlu hale getiriliyor.

Hükümet danışma sürecinde tüm teknolojiler çoğunluk desteği alırken, akıllı hız yardımı ve acil şerit koruma daha az popülerdi. Alkol kilidi arayüz kolaylaştırması ise şimdilik zorunlu tutulmuyor. Yeni kurallar, mevzuat kabulünden sonra yeni araç tipleri için 12 ay, yeni tesciller için ise 24-36 ay içinde yürürlüğe girecek. RAC yetkilisi Rod Dennis, alkol kilidi kararının hayal kırıklığı yarattığını belirterek, bu cihazların tekrarlayan alkollü sürücülerin araçlarına takılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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