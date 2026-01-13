İnegöl'de Refüje Çıkan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde refüje çıkan otomobilin sürücüsü Funda T. (27) yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Funda T.'nin kontrolünü yitirdiği 16 BLF 875 plakalı otomobil, savrularak refüje çıktı. Kazada, sürücü Funda T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Funda T. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özel bir sağlık kuruluşunda hemşire olduğu öğrenilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.