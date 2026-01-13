Haberler

İnegöl'de Refüje Çıkan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin refüje çıkması sonucunda sürücü Funda T. (27) yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde refüje çıkan otomobilin sürücüsü Funda T. (27) yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Funda T.'nin kontrolünü yitirdiği 16 BLF 875 plakalı otomobil, savrularak refüje çıktı. Kazada, sürücü Funda T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Funda T. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özel bir sağlık kuruluşunda hemşire olduğu öğrenilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
