İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı: 2 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki elektrik panosuna ve park halindeki motosiklete çarptı. Kazada, sürücü İbrahim B. (18) ile yanındaki Emre Y. (26) yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İbrahim B. idaresindeki 06 VMD 05 plakalı otomobil, iddiaya göre önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, kaldırımda bulunan elektrik panosuna ve park halindeki 16 BHS 245 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile yanında bulunan Emre Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.