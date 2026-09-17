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Hyundai Bayon'un ikinci nesli yolda: Daha köşeli SUV kimliği

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Hyundai Bayon'un ikinci nesli yolda: Daha köşeli SUV kimliği
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Hyundai Bayon'un ikinci nesli, daha sert ve köşeli SUV tasarımıyla geliyor; İzmit'te üretilecek modelin Türkiye ve Avrupa'daki B-SUV dengesini etkilemesi bekleniyor.

Hyundai, B-SUV segmentindeki popüler modeli Bayon'un ikinci neslini tanıtmaya hazırlanıyor. 2021'de yollara çıkan ve 2024'te ara makyaj geçiren araç, yeni nesliyle hatchback temelli siluetinden uzaklaşarak daha sert ve köşeli bir SUV kimliğine bürünüyor.

Türkiye için ayrı bir öneme sahip olan Bayon, İzmit tesislerinde üretiliyor ve başta Avrupa olmak üzere küresel pazarlara ihraç ediliyor. Yeni neslin Türkiye ve Avrupa pazarındaki B-SUV dengelerini baştan tanımlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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