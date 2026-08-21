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Genesis GV90: Lüks SUV Pazarına Dev Elektrikli Giriş

Genesis GV90: Lüks SUV Pazarına Dev Elektrikli Giriş
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Hyundai'nin lüks markası Genesis, 648 beygirlik dev elektrikli SUV GV90'ı tanıttı. B-sütunsuz kapı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Hyundai grubunun lüks otomobil markası Genesis, yeni elektrikli SUV modeli GV90'ı tanıttı. Bu devasa araç, Bentley Bentayga ve Rolls-Royce Cullinan gibi lüks SUV'lere rakip olarak konumlandırılıyor.

GV90, 648 beygir gücüne sahip. Dikkat çeken bir diğer özelliği ise B sütununun bulunmaması. Bu tasarım, geniş bir iç mekan ve ferah bir kullanım sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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