Fransa, Tesla'nın FSD Sistemini Gerçek Yol Testleriyle Değerlendiriyor

Fransa, Tesla'nın Avrupa'da sunmak istediği 'Full Self-Driving' (FSD) sistemi için gerçek yol testlerine başladı. Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Tesla'nın sağladığı FSD donanımlı iki araçla ülke genelinde testlere geçildiğini duyurdu. Bu gelişme, Fransa'nın daha önceki güvenlik çekincelerine rağmen tutumunda değişiklik yarattı.

Avrupa'da süreç nisan ayında Hollanda'da RDW'nin geçici onayıyla başlamış, ardından Belçika, Danimarka, Estonya ve Litvanya benzer adımlar atmıştı. Ülkelerin önümüzdeki aylarda FSD'nin kullanımını oylaması bekleniyor. Sistem, tamamen sürücüsüz sürüş sağlamıyor; sürücünün yolu izlemesi ve gerektiğinde kontrolü alması gerekiyor.

Fransa, temmuz ayında sistemin güvenlik seviyesinin yetersiz olduğunu belirtmiş, özellikle hız sınırlarına uyum ve sürücü dikkat uyarıları konusunda endişelerini dile getirmişti. Bakan Tabarot, Elon Musk ile görüşerek Tesla'nın teknik değişiklikler yaptığını ve iki test aracı sağladığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi