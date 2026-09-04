Haberler

Fransa, Tesla'nın FSD Sistemini Gerçek Yol Testleriyle Değerlendiriyor

Fransa, Tesla'nın FSD Sistemini Gerçek Yol Testleriyle Değerlendiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa, daha önce güvenlik endişeleri nedeniyle onay vermediği Tesla'nın Tam Otonom Sürüş sistemi için gerçek yol testlerine geçti.

Fransa, Tesla'nın Avrupa'da sunmak istediği 'Full Self-Driving' (FSD) sistemi için gerçek yol testlerine başladı. Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Tesla'nın sağladığı FSD donanımlı iki araçla ülke genelinde testlere geçildiğini duyurdu. Bu gelişme, Fransa'nın daha önceki güvenlik çekincelerine rağmen tutumunda değişiklik yarattı.

Avrupa'da süreç nisan ayında Hollanda'da RDW'nin geçici onayıyla başlamış, ardından Belçika, Danimarka, Estonya ve Litvanya benzer adımlar atmıştı. Ülkelerin önümüzdeki aylarda FSD'nin kullanımını oylaması bekleniyor. Sistem, tamamen sürücüsüz sürüş sağlamıyor; sürücünün yolu izlemesi ve gerektiğinde kontrolü alması gerekiyor.

Fransa, temmuz ayında sistemin güvenlik seviyesinin yetersiz olduğunu belirtmiş, özellikle hız sınırlarına uyum ve sürücü dikkat uyarıları konusunda endişelerini dile getirmişti. Bakan Tabarot, Elon Musk ile görüşerek Tesla'nın teknik değişiklikler yaptığını ve iki test aracı sağladığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok

İfade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

Erdoğan'dan ahde vefa! Cemaatten helallik isteyip tabuta omuz verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! Sakız çiğneyerek geldi

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! Sakız çiğneyerek geldi
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

Günlerce süren düğünde sahte gelin şoku: Milyonluk takılar ortada yok
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Bu görüntü istifa getirdi

Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı