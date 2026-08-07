Ford Fathom: 28.350 Dolarlık Elektrikli Pikap ile Pazar Sarsılıyor

Ford, pikap kamyonetlerde tartışmasız lider konumunda. F-Serisi, 1981'den beri ABD'nin en çok satan aracı. En yeni pikap modeli Fathom ise yalnızca 28.350 dolara mal olacak ve bu da onu devasa bir satıcı haline getirebilir. Ancak Ford'un bu araca zaten milyarlarca dolar harcadığı için başarılı olması şart.

Fathom, 2027'de satışa çıkacak daha küçük bir elektrikli pikap. ABD'de düzenli kamyonetten küçük ama dört kişilik bir aileye yer veren elektrikli pikap segmenti şu anda mevcut değil. Edmunds'tan Ivan Drury, 'Aracın küçük boyutuna rağmen etkileri çok büyük' diyor.

Yeni bir otomobil çıkarmak büyük bir şirkete genellikle 2 milyar dolara mal olur; ancak bu kadar ucuz bir elektrikli aracı pazara sunmak için yapılan araştırma ve geliştirme çok daha fazlasını gerektirdi. Fathom ve ondan türetilecek araçlar Ford'a yaklaşık 5 milyar dolara mal oldu. Lüks araçlar yüksek karla satılırken, ucuz araçlar aynı karı elde etmek için olağanüstü yüksek hacimlerde satılmalıdır.

Ford bu yola daha önce de çıktı. 2021'de duyurulan F-150 Lightning'in EV'yi ana akım haline getirmesi bekleniyordu. Ancak 2023'te taban fiyatı 60.000 dolara yaklaştı ve satışlar beklentilerin altında kaldı. Ford, Lightning üretimini 2025'te sonlandırdı. Ayrıca Trump yönetimi ve Cumhuriyetçiler federal vergi kredisini kaldırdı, EV fiyatları hala yüksek.

Drury ve Bergg, Fathom için daha iyi örneğin Maverick olduğunu söylüyor. 2019'da çıkan küçük pikap Maverick, 28.145 dolardan başlıyor ve geçen yıl 155.000 adet sattı. Ford, Maverick üretimini yıllarca tüketti. Drury, 'Maverick, son on yılın en büyük başarı hikayesi olabilir' diyor. Maverick'in müşterisi geleneksel kamyonet alıcısı değil, Honda Civic gibi uygun fiyatlı araçtan geçen biri.

Ford CEO'su Jim Farley, alt pazarda büyüme görüyor. Fathom, Ford'un Universal Electric Vehicle platformuna dayanan ilk ürün. Bu platform, kompaktlardan minibüslere kadar birçok elektrikli aracın temelini oluşturacak. Fathom'da büyük ekran, isteğe bağlı menzil artırıcı batarya ve eller serbest sürüş sağlayan BlueCruise donanımı standart olacak. Ford, düşük fiyatın müşterilerin fark edeceği yerlerden kısılarak değil, geliştirilen üretim süreçleriyle sağlandığını vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi