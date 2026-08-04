Haberler

Ford Trucks'tan 364 Milyon Avroluk Yeni Kabin Yatırımı

Ford Trucks'tan 364 Milyon Avroluk Yeni Kabin Yatırımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ford Otomotiv, Ford Trucks Yeni Kabin Programı için yaklaşık 364 milyon Avroluk yatırım onayı aldı. Yatırım, Avrupa pazarında büyüme ve AB emisyon/güvenlik standartlarına uyumu hedefliyor; yeni kabinler 2028'de kademeli devreye alınacak.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), 4 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle Ford Trucks New-Cab (Yeni Kabin) Programı yatırım onayını duyurdu. Şirketin Yönetim Kurulu, Ford Trucks operasyonlarının Avrupa pazarında büyümesini desteklemek ve Avrupa Birliği Doğrudan Görüş Düzenlemesi kapsamındaki emisyon ve güvenlik gerekliliklerine uyumu sağlamak amacıyla yeni nesil kabin modellerinin geliştirilmesi ve devreye alınması için yatırım yapılmasına karar verdi.

Program kapsamında 2030 yılına kadar kademeli olarak yapılması öngörülen net yatırım tutarı yaklaşık 364 milyon Avro. Bu tutarın 122 milyon Avrosu ön fizibilite faaliyetleri için halihazırda gerçekleştirildi. Ayrıca 96 milyon Avroluk kısmın, devlet teşvikleri ve Iveco ile imzalanan Ortak Geliştirme Anlaşması çerçevesinde Iveco'nun sağlayacağı mühendislik katkısı ile karşılanması bekleniyor.

Yeni nesil kabinin 2028 yılı içinde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor. Yatırımla ilgili önemli gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır

Özgür Özel'e savcılıktan kötü haber! Suçlama çok ağır
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı

Sınırda seferberlik ilan edildi, tüm askerler göreve çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Enes Ünal 2 gol attı, tarihi skor geldi

Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Hazırlık maçında tarihi skor
Victor Osimhen, Leao transferinde devreye girdi

Dünya starı için o da devreye girdi!
Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı

Metrobüs durağında tansiyonu düştü! Şimdi yaşam savaşı veriyor
5-0 kaybettiler! Beşiktaş'ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi

5-0 kaybettiler! Beşiktaş'ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi
Almanya Savunma Bakanı Pistorius ağzından kaçırdı: RCH-155'ler 2 yıl önce Ukrayna'ya sevk edilmiş

Alman Savunma Bakanı ağzından kaçırdı! 2 yıl önce Ukrayna'ya verilmiş
Fethiye'de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi

Kayalıklarda böyle kurtarılmayı beklediler
Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Tesettüre girdi