Ford Trucks'tan 364 Milyon Avroluk Yeni Kabin Yatırımı

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), 4 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle Ford Trucks New-Cab (Yeni Kabin) Programı yatırım onayını duyurdu. Şirketin Yönetim Kurulu, Ford Trucks operasyonlarının Avrupa pazarında büyümesini desteklemek ve Avrupa Birliği Doğrudan Görüş Düzenlemesi kapsamındaki emisyon ve güvenlik gerekliliklerine uyumu sağlamak amacıyla yeni nesil kabin modellerinin geliştirilmesi ve devreye alınması için yatırım yapılmasına karar verdi.

Program kapsamında 2030 yılına kadar kademeli olarak yapılması öngörülen net yatırım tutarı yaklaşık 364 milyon Avro. Bu tutarın 122 milyon Avrosu ön fizibilite faaliyetleri için halihazırda gerçekleştirildi. Ayrıca 96 milyon Avroluk kısmın, devlet teşvikleri ve Iveco ile imzalanan Ortak Geliştirme Anlaşması çerçevesinde Iveco'nun sağlayacağı mühendislik katkısı ile karşılanması bekleniyor.

Yeni nesil kabinin 2028 yılı içinde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor. Yatırımla ilgili önemli gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacak.

Kaynak: Haber Merkezi