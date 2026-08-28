Ferrari 599 GTB'ye Vagon Dokunuşu: Daytona Shooting Brake Hommage
Ferrari 599 GTB Fiorano, uzun kaputu ve V12 motoruyla bilinirken, bu özel versiyon tavanın uzatılması ve arka bölümün yeniden tasarlanmasıyla iki kapılı bir otomobili daha uzun bir gövdeye kavuşturuyor. 1972'de tek örnek üretilen Ferrari 365 GTB/4 Daytona Shooting Brake'in modern yorumu olarak hazırlanan bu tasarım, farklı bir Ferrari deneyimi sunuyor.
Ferrari 599 GTB Fiorano denince akla uzun kaputu, V12 motoru ve sportif tasarımı geliyor. Ancak Daytona Shooting Brake Hommage, alıştığımız 599 GTB'den oldukça farklı.
Tavan uzatılmış, arka bölüm baştan tasarlanmış ve iki kapılı otomobil daha uzun bir gövdeye kavuşmuş. Tasarımın arkasında 1972'ye uzanan bir Ferrari var. Proje, o yıl tek örnek olarak üretilen Ferrari 365 GTB/4 Daytona Shooting Brake'in modern bir yorumu olarak hazırlandı.
Kaynak: Haber Merkezi