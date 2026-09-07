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EREV Teknolojisi ABD'de Elektrikli Araç Geçişini Hızlandıracak

EREV Teknolojisi ABD'de Elektrikli Araç Geçişini Hızlandıracak
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ABD'de tüketicilerin endişelerini gidermek isteyen Hyundai, Ford ve Stellantis, benzinli jeneratörlü EREV modellerini sunmaya hazırlanıyor.

Elektrikli araçlara geçiş beklenenden yavaş sürüyor. ABD'de yüksek fiyatlar, şarj istasyonu bulma zorluğu ve menzil endişesi tüketiciyi zorluyor. Bu sorunlara çözüm olarak öne çıkan EREV teknolojisi, benzinli bir jeneratörü elektrikli sürüşle birleştiriyor.

Wall Street Journal'a göre Hyundai, Ford ve Stellantis, ABD pazarı için menzili uzatılmış elektrikli araçlar geliştiriyor. Üreticiler, özellikle büyük SUV ve pikaplarda bu sistemin kararsız tüketiciyi ikna edeceğini düşünüyor.

EREV'de araç harici şarjla bataryadan çalışıyor. Batarya azalınca benzinli motor devreye giriyor, ancak bu motor tekerlekleri döndürmüyor. Motor, jeneratör yardımıyla elektrik üreterek elektrik motorlarına güç sağlıyor. Böylece şarj istasyonu olmayan yerde araç, yakıt ikmaliyle yoluna devam edebiliyor.

EREV modeller tam elektrikli değil; benzinli motor çalışırken emisyon üretiyor. Açıklanan uzun menzil değerleri ise batarya ve yakıtın toplam menzilini ifade ediyor. Ram ve Hyundai de bu teknolojiyle uzun menzil hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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