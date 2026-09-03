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Elektrikli Araçlarda Kaza Sonrası Gizli Tehlike: Batarya Yangınları

Elektrikli Araçlarda Kaza Sonrası Gizli Tehlike: Batarya Yangınları
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Elektrikli araçlar kaza sonrası görünüşte sağlam olsa da batarya paketlerinde hasar oluşabilir. Termal kaçak riski, saatler veya günler sonra yangına yol açabilir. Uzmanlar, kaza sonrası aracı kapatıp uzaklaşmayı ve mutlaka uzman değerlendirmesi yapılmasını öneriyor.

Elektrikli araçlar, hareket etmek için yüksek voltajdan yararlanıyor. Sistem normal kullanımda güvenli olsa da çarpışma sonrasında yüksek voltaj bileşenlerinde hasar meydana gelebiliyor. Bu durum, elektriksel, kimyasal ve yangın gibi çeşitli riskleri beraberinde getiriyor. Batarya paketleri araçların tabanına yerleştirildiği için kaza anında dışarıdan görülmeyen hasarlar alabiliyor.

Elektrikli araçlarda en önemli risklerden biri termal kaçak olarak bilinen, sıcaklığın kontrolsüzce yükselmesi olayıdır. Bataryadaki hücrelerde başlayan bu reaksiyon, kontrol altına alınmadığında yangına kadar ilerleyebiliyor. Yapılan incelemelere göre bir kazadan saatler hatta günler sonra bile batarya yeniden alev alabilir. Bu yüzden aracın dışarıdan sorunsuz görünmesi, iç durumunun da güvenli olduğu anlamına gelmiyor.

Aracın kaza sonrası çalışması, yüksek voltaj sisteminin sorunsuz olduğunu göstermez. Bu nedenle kazanın ardından bir uzman değerlendirmesi almak en güvenli yaklaşımdır. Elektrikli araçla kaza yapıldığında ilk yapılması gereken, aracı çalıştırmayı denemek yerine kapatmak ve en hızlı şekilde araçtan uzak, güvenilir bir konuma geçmektir. Araçta garip bir ses, keskin koku, duman, sıcaklık veya sızıntı gibi olağandışı durumlar fark edilirse derhal araçtan uzaklaşılmalı ve acil yardım çağrılmalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi
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