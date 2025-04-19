Edirne'de Ters Dönen Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

EDİRNE'de yoldan çıkarak tarlaya uçup ters dönen otomobilin sürücüsü Hasan Bingöl (53), ağır yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Edirne-Lalapaşa kara yolunun Hıdırağa mevkisinde meydana geldi. Hasan Bingöl idaresindeki 39 AB 617 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp tarlaya uçarak, ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan Bingöl, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.