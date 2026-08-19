Dubai Taxi ve Arabia Taxi'den Bolt Platformunda Dev Ortaklık

Dubai Taxi Company (DTC) ve stratejik ortağı Bolt, BAE'de kapsamlı mobilite çözümleri sunan lider bir şirket olarak, Economic Group Holdings'in iştiraki Arabia Taxi ile ortaklık anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Arabia Taxi filosunun Bolt platformuna entegre edilmesini öngörüyor ve DTC'nin akıllı mobilite hizmetlerini geliştirme stratejisinde yeni bir dönüm noktası oluşturuyor.

Anlaşma kapsamında Arabia Taxi'ye ait 1.607 taksi Bolt platformuna katılacak. Bu entegrasyon, yüksek talep dönemlerinde araç bulunabilirliğini artıracak, tahmini varış sürelerini kısaltacak ve müşterilere daha hızlı ve kolay bir rezervasyon deneyimi sunacak. DTC Group CEO'su Mansoor Rahma Alfalasi, bu ortaklığın müşteri deneyimini iyileştirme hedeflerini desteklediğini belirtirken, Arabia Taxi İcra Direktörü Rawoof Ali, filolarının daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşacağını ve operasyonel verimliliğin artacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi