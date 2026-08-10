Dongfeng, Z9 Pick-up ile Türkiye Pazarına Giriş Yapıyor

Çinli otomotiv devi Dongfeng, Z9 pick-up modeliyle Türkiye pazarına giriş yapıyor. Şirket, bu model ile Türkiye'deki ticari araç segmentinde yer almayı hedefliyor.

Z9, 2.3 litrelik 190 PS gücünde dizel motorla donatılacak. Araçta 4x4 ve 4x2 çekiş seçenekleri ile otomatik şanzıman sunulacak.

Kaynak: Haber Merkezi