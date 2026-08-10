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Dongfeng, Z9 Pick-up ile Türkiye Pazarına Giriş Yapıyor

Dongfeng, Z9 Pick-up ile Türkiye Pazarına Giriş Yapıyor
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Çinli otomotiv üreticisi Dongfeng, Z9 pick-up modeliyle Türkiye'deki ticari araç segmentine iddialı bir giriş yapmayı planlıyor. 2.3 litrelik 190 PS gücündeki dizel motoru, 4x4 ve 4x2 çekiş seçenekleri ile otomatik şanzımanıyla dikkat çeken Z9, pazarda güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

Çinli otomotiv devi Dongfeng, Z9 pick-up modeliyle Türkiye pazarına giriş yapıyor. Şirket, bu model ile Türkiye'deki ticari araç segmentinde yer almayı hedefliyor.

Z9, 2.3 litrelik 190 PS gücünde dizel motorla donatılacak. Araçta 4x4 ve 4x2 çekiş seçenekleri ile otomatik şanzıman sunulacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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