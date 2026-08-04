Çin'den Otonom Araçlara Yeni Güvenlik Standartları

Çin, yollarındaki artan otonom araç sayısı için yeni güvenlik kuralları hazırladı. Hükümetin Salı günü açıkladığı standartlar, 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girecek ve insan yedek sürücü gerektiren araçlar ile ABD'li Waymo'nun robotaksileri gibi bağımsız çalışan araçları kapsayacak.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre üreticiler, otonom sistemlerin insan sürücülerin güvenliğiyle eşleşmesini sağlamak zorunda. Alıcılar ayrıca otonom sistemlerin sınırlamaları hakkında bilgilendirilecek. Kurallar, insan-makine etkileşimlerini standartlaştırarak "yanlış kullanım veya kötüye kullanım risklerini" önlemeyi amaçlıyor.

Otonom araçların otomasyonlu sürüşü etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için güvenli prosedürlere sahip olması gerekecek. İnsan yedek sürücülü araçlarda sistem, sürücünün devralmaya hazır olup olmadığını izlemeli. Bu düzenlemeler, Haziran'da Birleşmiş Milletler ajansının tam otonom araçlar için kabul ettiği ve Çin'in desteklediği ilk küresel kuralların ardından geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi