Cadillac'ta takım patronu değişikliği: Budkowski göreve başladı

Formula 1'in yeni takımlarından Cadillac, takım patronu değişikliğine gitti. Graeme Lowdon'ın yerine Marcin Budkowski getirildi. Cadillac bu değişikliğin planlı bir liderlik geçişi olduğunu açıkladı.

49 yaşındaki Polonya-Fransız mühendis Budkowski, daha önce Ferrari, McLaren ve FIA'da görev yapmıştı. 61 yaşındaki Lowdon, General Motors destekli takımı 2024'ten bu yana yönetiyordu ve takımın Formula 1'e giriş sürecini tamamlamıştı.

Cadillac, sezonun 11 yarışında henüz puan alamayan tek takım. Ancak deneyimli pilotları Sergio Perez ve Valtteri Bottas ile çoğu zaman Aston Martin'den daha iyi performans sergilediler. Takım, Budkowski'nin gelişinin uzun vadeli rekabetçi gelişimi destekleyeceğini belirtti.

Budkowski, 'Odak noktam, insanları, araçları ve bilgi akışını hizalamak olacak. Böylece doğru kararlar hızlı alınır ve aracın performansı her yarışta artar' dedi. Cadillac F1 CEO'su Dan Towriss ise Budkowski'nin deneyiminin takımı güçlendireceğini söyledi.

Bir sonraki yarış, 23 Ağustos'ta Zandvoort'taki Hollanda Grand Prix'si olacak.

Kaynak: Haber Merkezi