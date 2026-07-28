BYD, Japonya'da mini elektrikli Racco ile rekabete giriyor

BYD, Japonya'da satışlarını artırmak için elektrikli mini otomobil Racco'yu tanıttı. 1,95 milyon yenlik başlangıç fiyatı, ülkenin en popüler elektrikli minisi Nissan Sakura'nın altında. Şirket, yıl sonuna kadar 10 bin sipariş almayı hedefliyor.

Racco, Japonya'da "kei" olarak bilinen hafif otomobil sınıfında yer alıyor. Bu segment toplam satışların üçte birini oluşturuyor. BYD, düşük fiyat ve şehir içi kullanım avantajıyla Japon tüketicilere ulaşmayı amaçlıyor. Devlet teşvikleri sonrası maliyet Sakura'nın altında kalmasa da rekabet fiyat dışında servis ağı ve marka sadakati gibi unsurlarla devam edecek.

BYD'nin bu hamlesi, Çinli üreticinin küresel pazarda model geliştirme yeteneğini göstermesi açısından önemli. Başarı, Japon otomotiv pazarının yabancılara ne kadar açık olduğunu test edecek.

Kaynak: Haber Merkezi