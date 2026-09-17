BYD, 2027 Yuan UP Feichi Edition'ı Çin'de satışa sundu

BYD, 2027 Yuan UP Feichi Edition'ı Çin'de satışa sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yurt dışında Atto 2 adıyla satılan kompakt elektrikli crossoverın yeni versiyonu, yaklaşık 11.150 dolarlık başlangıç fiyatını koruyor; devlet teşvikleriyle fiyat 10.410 dolara kadar iniyor.
BYD, bütçe dostu kompakt elektrikli crossover modeli Yuan UP'ın en yeni versiyonu olan 2027 Yuan UP Feichi Edition'ı Çin'de resmi olarak satışa sundu.
Yurt dışı pazarlarda Atto 2 adıyla satılan modelin yeni versiyonu, yaklaşık 11.150 dolar başlangıç fiyatını koruyor. Devletin sağladığı hurda/takas teşvikleriyle bu fiyat, uygun alıcılar için yaklaşık 10.410 dolara kadar geriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi