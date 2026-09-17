BYD, 2027 Yuan UP Feichi Edition'ı Çin'de satışa sundu

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BYD, bütçe dostu kompakt elektrikli crossover modeli Yuan UP'ın en yeni versiyonu olan 2027 Yuan UP Feichi Edition'ı Çin'de resmi olarak satışa sundu.

Yurt dışı pazarlarda Atto 2 adıyla satılan modelin yeni versiyonu, yaklaşık 11.150 dolar başlangıç fiyatını koruyor. Devletin sağladığı hurda/takas teşvikleriyle bu fiyat, uygun alıcılar için yaklaşık 10.410 dolara kadar geriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi