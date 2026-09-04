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BMW i4'ün Yerine Yeni Nesil i3 ve Elektrikli Modeller Geliyor

BMW i4'ün Yerine Yeni Nesil i3 ve Elektrikli Modeller Geliyor
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BMW, elektrikli araç ailesinde köklü bir değişime hazırlanıyor. Yaşlanan i4 modelinin üretimini sonlandıracak olan Alman üretici, teknik olarak i4'ün halefi olacak yeni i3'ü ve Neue Klasse mimarisi üzerine inşa edilecek elektrikli cabrio ile i3 Touring modellerini tanıtmayı planlıyor. i4'ün üretimi pazara bağlı olarak en geç 2027'nin ilk çeyreğinde sona erecek; i3 Touring'in ise 2027 ortalarında yollara çıkması bekleniyor.

BMW, elektrikli model ailesinde köklü bir değişime hazırlanıyor. Alman üretici, yaşlanan i4 modelinin üretimini sonlandırarak yerine yeni nesil elektrikli araçlar getirecek. Şirketin ürün yöneticisi Bernd Körber, yeni i3'ün teknik olarak i4'ün halefi olacağını doğruladı. BMWBLOG'a göre i4 üretimi pazara bağlı olarak en geç 2027'nin ilk çeyreğinde tamamen sona erecek.

i4'ün vedası yeni bir dönem başlatacak. BMW, bu kasadan sonra doğrudan Gran Coupe sunmayı planlamasa da üstü açık ve coupe modellerini tamamen elektrikli yapıyla yeniden hayata geçirmeyi hedefliyor. Almanya'da çekilen fotoğraflar, Neue Klasse mimarisi üzerine inşa edilecek elektrikli cabrio modelinin yolda olduğunu gösteriyor.

BMW, Neue Klasse ile tasarım ve teknoloji rüzgarını yalnızca sportif modellerle sınırlı tutmayacak. Ürün gamında yer alacak bir diğer gövde tipi, station wagon severleri heyecanlandıracak i3 Touring. Tamamen elektrikli i3 Touring'in 2027'nin ortalarına doğru yollara çıkması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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