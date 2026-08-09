Haberler

Güneş Enerjili Luminetta: Şehirde Tükettiğinden Fazla Üretiyor

Güneş Enerjili Luminetta: Şehirde Tükettiğinden Fazla Üretiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Clemson Üniversitesi öğrencileri, BMW destekli Deep Orange 17 projesiyle günlük şehir içi kullanımda tükettiğinden fazla enerji üretebilen güneş enerjili elektrikli araç Luminetta'yı geliştirdi. 550 kg ağırlığındaki araç, simülasyonlarda 50 km ek menzil sağlayan enerji üretiyor ve 2027'de tanıtılacak.

Clemson Üniversitesi öğrencileri, BMW'nin desteğiyle tipik bir günlük şehir içi kullanımda tükettiğinden daha fazla elektrik enerjisi üretebilen deneysel bir elektrikli araç geliştirdi. Deep Orange 17 projesinin prototipi Luminetta, 16 yüksek lisans öğrencisinin yaklaşık iki yıllık çalışmasıyla hayata geçirildi.

Yalnızca 550 kilogram ağırlığındaki iki kapılı prototip, güneş enerjisinden yararlanacak şekilde tasarlandı. Hibrit şasisi çelik, alüminyum ve karbon fiber ile üç boyutlu yazıcıyla üretilen metal parçalardan oluşuyor. Aerodinamik gövde, kutu balığından ilham alınarak tasarlandı. Rejeneratif frenleme, akıllı tork dağıtımı ve optimize edilmiş güç aktarım algoritmaları enerji tüketimini azaltıyor.

Gövdeye entegre edilen 1.700'den fazla güneş hücresi, Fraunhofer ISE ile geliştirildi. Bu hücreler kısmi gölgede bile enerji üretebiliyor. Greenville, Frankfurt, Madrid ve Mumbai simülasyonlarında günlük 20 km ulaşım senaryosunda tüketimden fazla enerji elde edildi. Üretilen enerji ortalama 50 km ek menzil sağlarken, tüketilen enerjinin yaklaşık 2,5 katına denk geliyor.

Program direktörü Greg Mocko, aracın özellikle üniversite şehirlerinde yaklaşık 8 km yarıçap içindeki günlük ulaşım için tasarlandığını söyledi. Öğrenciler 7 Ağustos 2026'da mezun olurken, Luminetta CU-ICAR bünyesinde araştırma platformu olarak kullanılmaya devam edecek. Aracın ilk kez 2027'de CES'te tanıtılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: Firari şüpheli tırın gizli bölmesinde yakalandı

Karacellat, tırın dorsesinden çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de rota eski aşk: Berke Özer

Fenerbahçe'ye geri dönüş yolunda
Anlaşma tamam! Trabzonspor Salah'tan sonra bir bomba daha patlattı

Anlaşma tamam! Trabzonspor Salah'tan sonra bir bomba daha patlattı
Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti

Yasağa rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti
Milli futbolcu Deniz Gül'ün evi soyuldu! Zarar çok büyük

Milli futbolcumuzun evi soyuldu! Zarar çok büyük
Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Evine dönmeli" demişti! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Herkes Lukaku derken... Fener'de golcü transferinde büyük ters köşe
Altın için dudak uçuklatan tahmin! Dev banka rakam verdi

Altın için dudak uçuklatan tahmin! Dev banka rakam verdi