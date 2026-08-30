Bakü'de Klasik Otomobil Sergisi ve Rallisi Düzenlendi

Bakü'de Azerbaycan Otomobil Federasyonu (AAF) tarafından Pazar günü klasik otomobil sergisi ve geçit töreni düzenlendi. Etkinliğe Haydar Aliyev Vakfı Başkan Yardımcısı Leyla Aliyeva ve Arzu Aliyeva, AAF Başkanı Anar Alakbarov, Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov ile diğer önde gelen isimler katıldı.

Etkinlik, Deniz Kenarı Milli Parkı'nda 1986 öncesi üretilen 100'den fazla aracın sergilendiği klasik otomobil sergisiyle başladı. Klasik otomobil rallisi başkentin ana caddelerinden geçerek Sea Breeze bölgesinde sona erdi. Marina Bay'deki sergi, Hazar kıyısına retro bir çekicilik kattı.

Sergide çeşitli dönemlere ait araçlar yer alırken, Marina Bay'deki ralli sonunda otomobil sahiplerine çeşitli kategorilerde ödüller verildi. Kazananlar arasında "Serginin Gazisi", "Altın Standard", "Yaşayan Efsane", "Nadir İnciler", "Dönemin Stil İkonu" gibi ödüller yer aldı. Etkinlikte ayrıca müzik programı da sunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi