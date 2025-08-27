Aydın'da Park Halindeyken 5 Araca Çarpan Sürücü Gözyaşlarına Boğuldu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde servisten yeni çıkardığı otomobilini park ederken kontrolünü Funda Han (41), yol kenarındaki 5 otomobile çarptı. Maddi hasarlı kazadan sonra olay yerine gelen polisi olay anını anlatan Funda Han, "Otomobilimin vitesi arızalıydı, değiştirildi. Servisten yeni çıkmıştım. Araba bir anda beni geriye fırlattı" dedi.

Kaza saat 14.30 sıralarında Efeler Mahallesi Bergama Caddesi'nde meydana geldi. Funda Han, yönetimindeki 09 ANG 458 plakalı otomobili park etmek isterken önündeki 09 RS 979 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bu otomobil sürüklenerek önünde park halindeki 09 ABM 740 plakalı başka bir otomobile çarptı. Bu sırada otomobille yaklaşık 35 metre geri giden Han, bu defa 09 ARA 489 plakalı otomobile hızla çarptı. Bu otomobilde sürüklenerek arkasındaki 09 ET 003 ve 48 ADA 277 plakalı iki otomobillere çarptı. Kazada Funda Han'ın kullandığı otomobil ile çarptığı park halindeki 5 otomobil de de hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislere kazayı anlatan Funda Han, "Otomobilimin vitesi arızalıydı, değiştirildi. Servisten yeni çıkmıştım. Araba bir anda beni geriye fırlattı" dedi. Kazaya neden olan Han, olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.

'PENCEREDEN BAKTIĞIMIZDA ORTALIK SAVAŞ ALANIYDI'

Büyük bir gürültü duyduklarını belirten Coşkun Döndü ise "Çöp kamyonlarının sesinden daha yüksek bir sesti. Önce çöp boşaltıyorlar sandık ama pencereden baktığımızda ortalık savaş alanıydı. Allah beterinden korusun. İyi ki ölümlü bir kaza olmadı. Kadın sürücü park etmek isterken kaza olmuş. Otomatik araç olduğu için vitesi karıştırdı ve telaşlandı herhalde" dedi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.