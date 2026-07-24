Avrupa'da Robotaksi Rüyası Gerçekleşemiyor

Dünya genelinde birçok otomobil üreticisi robotaksi hizmeti başlatmayı denedi ancak çoğu proje kısa sürede rafa kalktı. Tesla'nın süreci yavaşlarken, Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz gibi Avrupalı üreticiler de ciddi engellerle karşılaşıyor.

Volkswagen, Hamburg'da ilk yolcu robotaksi pilot hizmetini başlatsa da, katı mevzuat takvimleri, yüksek donanım maliyetleri ve güvenlik gözetmeni şartı gibi engeller nedeniyle tam ticari hizmete geçmesi en az 2027'yi bulacak. BMW ise maliyetler ve düşük talep nedeniyle Seviye 3 özelliklerini askıya aldı.

Çin'de ise robotaksiler Pekin, Wuhan, Shenzhen gibi birçok kentte yollarda. Devlet politikaları, ucuz donanım ve tüketicilerin sürücüsüz araçlara güveni bu başarıyı sağlıyor. Avrupa'nın riskten kaçınan denetim anlayışı ve güçlü toplu taşıma ağları, robotaksi yayılımını yavaşlatıyor.

Kaynak: Haber Merkezi