Haberler

Avrupa'da Robotaksi Rüyası Gerçekleşemiyor

Avrupa'da Robotaksi Rüyası Gerçekleşemiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupalı otomobil üreticileri, katı mevzuat ve yüksek maliyetler nedeniyle robotaksi hizmetlerini hayata geçirmekte zorlanırken, Çin'de bu teknoloji hızla yaygınlaşıyor.

Dünya genelinde birçok otomobil üreticisi robotaksi hizmeti başlatmayı denedi ancak çoğu proje kısa sürede rafa kalktı. Tesla'nın süreci yavaşlarken, Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz gibi Avrupalı üreticiler de ciddi engellerle karşılaşıyor.

Volkswagen, Hamburg'da ilk yolcu robotaksi pilot hizmetini başlatsa da, katı mevzuat takvimleri, yüksek donanım maliyetleri ve güvenlik gözetmeni şartı gibi engeller nedeniyle tam ticari hizmete geçmesi en az 2027'yi bulacak. BMW ise maliyetler ve düşük talep nedeniyle Seviye 3 özelliklerini askıya aldı.

Çin'de ise robotaksiler Pekin, Wuhan, Shenzhen gibi birçok kentte yollarda. Devlet politikaları, ucuz donanım ve tüketicilerin sürücüsüz araçlara güveni bu başarıyı sağlıyor. Avrupa'nın riskten kaçınan denetim anlayışı ve güçlü toplu taşıma ağları, robotaksi yayılımını yavaşlatıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

Özgür Özel'den dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı: İlk günden beri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!

Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi

Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum

Yunan başbakandan çarpıcı Türkiye çıkışı: Artık yoruldum
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı

Özgür Özel'in Cuma çıkışında kavga! Vekil tekme attı, arbede çıktı