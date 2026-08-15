Arka görüş kamerası arızaları: Kanada'da yüz binlerce araç geri çağrıldı

ABD'den Bloomberg News raporu, arka görüş kameralarındaki arızalar nedeniyle araçlarını geri çağırmak zorunda kalan Kanadalılar için tanıdık bir hikaye anlatıyor. Bloomberg, ABD'de zorunlu hale getirildikleri sekiz yıl boyunca, arızalı arka görüş kameraları nedeniyle ABD'li otomobil üreticilerinin yaklaşık 21 milyon aracı geri çağırdığını, yalnızca geçen yıl yaklaşık altı milyon aracın bu kapsamda olduğunu söyledi. Bu tür geri çağırmalar Kanada'da da benzer sıklıkta yaşandı.

Kanada'da son yıllarda yapılan geri çağırmalar arasında Temmuz sonunda 17 binden fazla Volkswagen aracı, Temmuz başında 32 bin 289 Honda Odyssey minivan, Mayıs sonunda yaklaşık bin Honda, Nisan'da Kanada ve ABD'de 250 binden fazla Chevrolet Malibu, Ocak sonunda 12 bin 179 Toyota Tundra, Ocak başında 40 binden fazla Volvo, Aralık 2025'te 25 binden fazla Porsche, Ekim 2025'te 32 bin 733 Toyota, Eylül 2025'te 120 binden fazla Ford, Kasım 2024'te 48 bin 509 Hyundai ve Haziran 2024'te Stellantis'in Kuzey Amerika'da bir milyondan fazla aracını kapsayan geri çağırmalar yer alıyor.

Transport Canada, geri çağırmaların otomobil üreticileri tarafından yapıldığını, kendilerinin ise düzenleyici gerekliliklere uyulmasını sağladığını belirtiyor. Motorlu Araç Güvenliği Yasası'na göre üreticiler, araç veya ekipmanındaki düzenlenmiş bir kusuru öğrendiklerinde Transport Canada'yı ve araç sahiplerini bilgilendirmek zorunda. Transport Canada, her geri çağırma bildirimini Motorlu Araç Güvenliği Geri Çağırma Veritabanı'nda yayınlıyor; 'Görsel Sistem' araması 2018'den bu yana 847 geri çağırmayı gösteriyor.

Arka görüş kameraları, 2008'de ABD'de imzalanan bir yasa sonrasında 2018'den itibaren tüm araçlarda zorunlu hale getirildi. Kanada da 2018'de bu standarda uyum sağladı. Kameralar, aracın gerisindeki alanı sürücüye göstererek geri manevra sırasında çarpışmaları önlemeyi amaçlıyor. Arızalar arasında siyah ekran, bulanık görüntü, titreme, kılavuz çizgilerinin olmaması ve gece görüşünün zayıf olması sayılıyor. Sebepler arasında sigorta yanması, kablo hasarı, gevşek bağlantılar, arızalı geri vites anahtarı ve yazılım sorunları yer alıyor.

Uzmanlar, karmaşık elektrik sistemlerine müdahalenin daha fazla hasara yol açabileceğini ve profesyonel yardım alınması gerektiğini belirtiyor. Araç sahiplerinin, üreticiye kayıtlı olmaları ve geri çağırma bildirimlerini kaçırmamaları öneriliyor. Güvenlik sorunu fark edenler Transport Canada'nın kusur şikayet hattını arayabilir veya form doldurabilir.

Kaynak: Haber Merkezi