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Araçta Kablosuz Şarj Telefonu Neden Isıtıyor?

Araçta Kablosuz Şarj Telefonu Neden Isıtıyor?
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Araçta kablosuz şarj, enerji kayıpları, hizalama sorunları, kalın kılıf, araç sıcaklığı ve aktif özellikler nedeniyle telefonu ısıtabilir. Doğru yerleştirme, kılıf çıkarma, güneşten koruma ve gereksiz uygulamaları kapatma ısınmayı azaltır; aşırı ısınmada şarjı durdurmak önerilir.

Kablosuz şarj, otomobil kullanırken kablo arama veya telefonu defalarca prize takma derdini ortadan kaldıran pratik bir özellik. Ancak bu kolaylığın yanında birçok sürücünün dikkatini çeken bir durum var: Telefon, araçtaki kablosuz şarj sırasında oldukça fazla ısınabiliyor. Bu ısınmanın arkasında kablosuz enerji aktarımının çalışma biçimi, telefonun şarj pedi üzerindeki konumu, araç içi sıcaklık ve aktif kullanılan özellikler gibi birden fazla neden yer alıyor.

Kablosuz şarj sisteminin temelinde elektromanyetik indüksiyon yöntemi vardır. Şarj pedindeki bobin, alternatif akımla manyetik alan oluşturur ve telefonun içindeki alıcı bobin bu alandan etkilenerek elektrik üretir. Ancak bu süreçte enerjinin tamamı telefona ulaşmaz; bobin direnci, hizalama ve mesafe gibi faktörler kayıplara yol açar. Kaybolan enerjinin önemli bir kısmı ısı olarak açığa çıkar. Ayrıca telefonun şarj pediyle doğru hizalanmaması durumunda verimlilik düşer ve daha fazla ısı oluşur. Kullanılan kalın kılıflar da enerji aktarımını olumsuz etkileyerek ısınmayı artırabilir.

Bu ısınmayı azaltmak için telefonunuzu şarj pedine doğru ve kaymayacak şekilde yerleştirin; kalın veya metal içeren kılıfları çıkarın; telefonu doğrudan güneşten koruyun; araç içini klima ile serin tutun; navigasyon, mobil veri, kablosuz CarPlay/Android Auto gibi gereksiz uygulama ve özellikleri kapatın. Eğer telefon aşırı ısınıyor ve sıcaklık uyarısı veriyorsa şarjı bir süre durdurup cihazın soğumasını sağlamak en doğrusu olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi
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