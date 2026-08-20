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Apple, iOS 27 ile CarPlay'e Park Halinde Video İzleme ve Yenilikçi Özellikler Getiriyor

Apple, iOS 27 ile CarPlay'e Park Halinde Video İzleme ve Yenilikçi Özellikler Getiriyor
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Yeni güncelleme, araç ekranında video izleme (yalnızca park halinde), daha akıllı Siri entegrasyonu, yenilenen medya kontrolleri ve elektrikli araçlar için genişletilmiş rota altyapısı sunacak.

Apple, iOS 27 ile CarPlay'e sürüş ve park durumuna göre değişen yeni özellikler ekliyor. Araç ekranında video izleme imkanı sunan sistem, güvenlik nedeniyle yalnızca araç park halindeyken aktif olacak; hareket halinde görüntü kapanıp sadece ses devam edecek. AirPlay destekli iPhone uygulamalarının da aktarılabileceği bu özellik için otomobil üreticilerinin destek sağlaması gerekiyor. Apple TV ise bu özelliği kullanacağı doğrulanan ilk uygulama oldu.

Yeni Siri sistemi CarPlay üzerinden eller serbest kullanılabilecek ve görüşmeler araç ile telefon arasında senkronize olacak. Medya arayüzünde ekranın sağ üstünde sürekli görünen bir oynatıcı ve Şimdi Çalıyor ekranında ilerleme çubuğu yer alacak. Ayrıca 14 yeni dalga tasarımlı duvar kağıdı, Liquid Glass simgeleri ve büyük etkileşimli içerik görselleri CarPlay görünümünü yenileyecek.

Navigasyon tarafında Apple Maps ve Google Maps, rota bilgilerini doğrudan araçla paylaşabilecek. Elektrikli araçlarda rota, mevcut menzil ile karşılaştırılıp gerektiğinde şarj noktaları önerilebilecek. Kablosuz CarPlay bağlantısının güvenilirliği artırılırken, geliştiriciler için sesli kontrol entegrasyonu ve Apple Maps'te doğal dil desteği genişletiliyor. Yeni özellikler için iOS 27 yüklü bir iPhone gerekiyor; yeni Siri için ise Apple Intelligence destekli iPhone 15 Pro ve sonrası modeller uygun olacak. Kararlı sürümün eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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