Aksaray'da Sulama Kanalına Uçan Otomobilin Sürücüsü Hafif Yaralı

AKSARAY'da sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Sami Olgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olgun, "Süratliydim yan yatarım diye kanala gittim. Resmen tavus kuşu gibi uçtum. Bildim uçacağımı ama geç kaldım" dedi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Tacin Mahallesi Yeşilova beldesinde meydana geldi. Sami Olgun'un kontrolünü yitirdiği 68 ACK 357 plakalı otomobil, boş sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Emniyet kemeri takılı olan Olgun, araçtan çıkarılarak ambulansta müdahale edildi.

Polis ekiplerinin kazanın nasıl gerçekleştiğini sorduğu Sami Olgun, "Kaza virajda oldu. Bu levhayı hiç fark etmedim. Süratliydim yan yatarım diye kanala gittim. Resmen tavus kuşu gibi uçtum. Bildim uçacağımı ama geç kaldım. 5 yıl önce de Belçika'dan yine izine gelince kaza yapmıştım. Bu sefer evime 100 metre kala kaza yaptım. Emniyet kemerim takılıydı, kurtardım. Ben bisiklete bile binsem kemer takarım" cevabını verdi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tuttu.