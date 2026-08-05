Newey'den Alonso açıklaması: Takımda kalacağından eminim

Aston Martin takım patronu Adrian Newey, iki kez dünya şampiyonu olan 45 yaşındaki Fernando Alonso'nun takımda bu sezonun ötesinde de kalacağına dair 'oldukça güvendiğini' belirtti. Alonso, yaz arasında geleceğine karar vereceğini ve 20 yılı aşkın kariyerinin ardından Formula 1'den emekli olmayı değerlendirdiğini söylemişti.

Yeni motor ortağı Honda ile Aston Martin, 2026 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. Güvenlik endişeleri, araç güvenilirliği ve hız sorunları, zirvede mücadele etmeyi bekleyen takımı gerilerde bıraktı. Şu anda Cadillac ile birlikte gridin en yavaş takımı durumundalar. Ancak Newey, takımı toparlamakla görevlendirilen isim olarak Alonso'nun mevcut sözleşmesinin sona ermesinin ardından da devam edeceğine inanıyor.

Newey, 'Fernando inanılmaz bir sürücü, geri bildirimi ve yeteneğiyle takıma çok şey katıyor. Bizim için önemli; ama Fernando'nun bizimle vakit geçirmekten keyif aldığından ve ilişkimizin devam edeceğinden oldukça eminim' dedi. Alonso ise Newey'e güvendiğini ancak sporun kendisine 'yaşamak için gereken adrenali' verip vermediğini düşünmesi gerektiğini söyledi: 'Adrian'ın er ya da geç gridin en iyi otomobilini sağlayacağına dair hiçbir şüphem yok. Güç ünitesinde de şüphem yok. Honda'nın sorunları çözmesi an meselesi.'

Kaynak: Haber Merkezi