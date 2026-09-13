ABD'de Ford ve Jeep için iki ayrı geri çağırma kararı

ABD'de Ford ve Jeep markalarını ilgilendiren iki ayrı geri çağırma kararı alındı. NHTSA açıklamalarına göre Ford, yakıt deposu sorunu nedeniyle 223 bin 472 aracı geri çağıracak.

Stellantis bünyesindeki Jeep için açıklanan geri çağırma ise lastik basıncı izleme sistemindeki yazılım hatası nedeniyle 201 bin 976 aracı kapsıyor. Reuters'te yer alan habere göre her iki sorunun da araç güvenliği açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi