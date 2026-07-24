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AB'den yapay zekalı hız kontrol sistemi

AB'den yapay zekalı hız kontrol sistemi
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Avrupa Birliği, hız sınırını aşan araçların hızını uydu destekli yapay zekâ sistemiyle otomatik düşürmeyi planlıyor. Ancak uzmanlar olası hatalara karşı uyarıyor.

Avrupa Birliği, hız ihlallerini önlemek amacıyla yapay zekâ destekli yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Taslağa göre, hız sınırını aşan araçların sürati uydu destekli takip sistemiyle tespit edilerek otomatik olarak düşürülebilecek.

Hâlihazırda yeni araçlarda zorunlu olan Akıllı Hız Yardımı sistemi yalnızca sürücüyü uyarırken, yeni düzenleme aracın hızına doğrudan müdahale edilmesini öngörüyor. Uzmanlar ise sistemde yaşanabilecek olası hataların trafik güvenliği açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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