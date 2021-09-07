Otomobil yoldan çıktı: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te yoldan çıkan bir otomobil, refüjdeki direğe ve ağaca çarparak durabildi.

Gaziantep'te yoldan çıkan bir otomobil, refüjdeki direğe ve ağaca çarparak durabildi. kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İpekyolu üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil, refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarparak devrildi. Feci kazada araç ortadan ikiye bölünürken, yol ise savaş alanına döndü. Kazada yola savrulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ambulanslarda ilk müdahalesi yapılan iki kişi hastaneye kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı