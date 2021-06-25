Otomobil yayaya çarptı, hastaneden koşarak gelen doktor ilk müdahaleyi yaptı
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Otomobil yayaya çarptı, hastaneden koşarak gelen doktor ilk müdahaleyi yaptı

Otomobil yayaya çarptı, hastaneden koşarak gelen doktor ilk müdahaleyi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da yolda otomobilin çarptığı yayaya ilk müdahaleyi yakında bulunan özel hastaneden koşarak gelen doktor yaptı.

Malatya'da yolda otomobilin çarptığı yayaya ilk müdahaleyi yakında bulunan özel hastaneden koşarak gelen doktor yaptı.

Kaza, il merkezi Niyazi Mahallesi İnönü Caddesi Doğa Cadde AVM önünde meydana geldi. F.A. (35) idaresindeki 44 ABC 965 plakalı otomobil ile Sıtmapınarı istikametine seyir halinde iken, yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki A.K.'ye çarptı. Kazadan hemen sonra olay yerine yakın olan Özel Gözde Hastanesi'nde görevli doktor Müslim Turan Aydın ve personel koşarak ilk müdahaleyi yapıp, daha sonra gelen 112 acil servis ambulansına teslim ettiler. Başlatılan soruşturma devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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