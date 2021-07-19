Otomobil ve çekicinin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil ve çekicinin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobil ve çekicinin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'da geçtiğimiz günlerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Giresun'da geçtiğimiz günlerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde 14 Temmuz günü Sedai Topçu yönetimindeki 28 AAH 100 plakalı çekici ile Celal Erol idaresindeki 52 EC 272 plakalı otomobil, Tirebolu 42. Gönüllü Alayı Tünelinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Hatice Kestane (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Celal Erol (48) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Yeter Kuşluhan (42), Medine Kestane, Kerem Kuşluhan (19) ve çekicinin sürücüsü Sedai Topçu (47) yaralandı. Yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde tünele giren otomobil daha sonra hızı azaltıp durunca arkasından gelen çekicinin otomobile çarptığı görüldü. - GİRESUN

Otomobil ve çekicinin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobil ve çekicinin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Makas atan otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü! Sürücü öldü, 10 kişi de yaralandı
Makas atan otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü! Sürücü öldü, 10 kişi de yaralandı
'Baba dikkat et' dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
"Baba dikkat et" dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
Karşı şeride geçip otomobili biçti
Karşı şeride geçip otomobili biçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Alişan Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Aytaç Kara Mesut Özil Fatih Terim Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil ve çekicinin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 17:21:50. #1.16#

title