Otomobil, üst geçidin beton ayağına çarptı; Berk öldü, 2 kişi yaralı - Haberler
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Otomobil, üst geçidin beton ayağına çarptı; Berk öldü, 2 kişi yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Otomobil, üst geçidin beton ayağına çarptı; Berk öldü, 2 kişi yaralı

KAYSERİ'de, otomobilin üst geçidin beton ayağına çarptığı kazada sürücü Nurtaç Berk Aytemiz (23) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

KAYSERİ'de, otomobilin üst geçidin beton ayağına çarptığı kazada sürücü Nurtaç Berk Aytemiz (23) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı Sümer mevkisinde meydana geldi. Nurtaç Berk Aytemiz yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, üst geçidin beton ayağına çarptı. Kazada sürücü Aytemiz, hayatını kaybetti; aracındaki Veli Mustafa Göker (17) ve Sena Bilgin (23) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ambulanslarla yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Nurtaç Berk Aytemiz'in cansız bedeni de polisin çalışmasının ardından otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otomobil, üst geçidin beton ayağına çarptı; Berk öldü, 2 kişi yaralı - Haberler
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