Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi yaylasında çobanlık yapanı İhsan Ateş ve eşi Hatice Ateş kendilerine ait otomobili çalıştıramadı. Ateş, aracı çalıştırmaya uğraştığı sırada bir anda frenleri boşalarak uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada İhsan Ateş ve eşi Hatice Ateş yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan İhsan Ateş telefonla yardım istedi. Kaza yerine İspir Devlet Hastanesinden ambulans istendi. 112 ekipleri kaza yerine giderek araç içerisinde sıkışan Hatice Ateş'i kurtararak İspir Devlet Hastanesine getirdiler. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. İspir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hatice Ateş Erzurum'a sevk edildi. - ERZURUM

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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