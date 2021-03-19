Otomobil şarampole uçtu: 2'si çocuk 7 yaralı
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Otomobil şarampole uçtu: 2'si çocuk 7 yaralı

19.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:34

Otomobil şarampole uçtu: 2'si çocuk 7 yaralı Tokat'ta bir otomobilin şarampole uçtu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole uçtu: 2'si çocuk 7 yaralı

TOKAT - Tokat'ta bir otomobilin şarampole uçtu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat merkeze bağlı Bedirkale köyü yakınlarında meydana geldi. A.A idaresindeki 34 ABG 331 plakalı Fiat Egea marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Takla atarak devrilen otomobilde bulunanlar kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Yaralılara olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Otomobil sürücüsü ile birlikte D.A ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri yolda önlem alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil şarampole uçtu: 2'si çocuk 7 yaralı
Otomobil şarampole uçtu: 2'si çocuk 7 yaralı
Otomobil şarampole uçtu: 2'si çocuk 7 yaralı
Otomobil şarampole uçtu: 2'si çocuk 7 yaralı
Otomobil şarampole uçtu: 2'si çocuk 7 yaralı
Otomobil şarampole uçtu: 2'si çocuk 7 yaralı
Otomobil şarampole uçtu: 2'si çocuk 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURHANETTİN ERDEN

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