Otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
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Otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'da, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilyurt ilçesi Karahan Mahallesi Arıkonak mevkiinde meydana geldi. Kazım Can G. (19), idaresindeki 44 NT 975 plakalı otomobil ile Malatya istikametine doğru seyir halindeyken yoldan çıkarak, yolun sağında bulunan sulama kanalına düştü.

Kazada, sürücü ve araç içerisinde bulunan Yakup H. (18) isimli şahıs yaralandı. Yaralılar, 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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