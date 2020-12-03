Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

03.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:28

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Osman Meşeli (51) idaresindeki 66 KN 417 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya karayolunun 15. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Osman Meşeli olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Cevdet Meşeli (47) yaralandı.

Cevdet Meşeli, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü. Osman Meşeli'nin cenazesi ise Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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