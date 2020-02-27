Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Amasya'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

27.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:12
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, (29), kullandığı 57 KK 007 plakalı otomobili ile istikametinden Amasya'ya doğru seyir halindeyken Sevincer köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan Hasan Taşkın ve Nevzet Can Demirbaş (22) ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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