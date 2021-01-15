Otomobil pat pata çarptı; baba öldü, oğlu yaralandı
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Otomobil pat pata çarptı; baba öldü, oğlu yaralandı

15.01.2021 22:26 | Son Güncelleme: 15.01.2021 22:30
Otomobil pat pata çarptı; baba öldü, oğlu yaralandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde otomobilin çarptığı pat patın sürücüsü Ahmet Tuncalı yaşamını yitirirken, yanında bulunan oğlu Cüneyt Tuncalı yaralandı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde otomobilin çarptığı pat patın sürücüsü Ahmet Tuncalı yaşamını yitirirken, yanında bulunan oğlu Cüneyt Tuncalı yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Keşan- İpsala kara yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden H.A. yönetimindeki 22 PC 221 plakalı otomobil, sağ şeritte aynı yöne giden ve 'pat pat' olarak adlandırılan Ahmet Tuncalı yönetimindeki plakasız tarım aracına çarptı. Kazada, savrulan pat pattan düşen Ahmet Tuncalı ve yanında bulunan oğlu Cüneyt Tuncalı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ahmet Tuncalı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İpsala Devlet Hastanesi'ne, oğlu Cüneyt Tuncalı ise Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Tuncalı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tuncalı'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Otomobil sürücüsü H.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürdü.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Otomobil pat pata çarptı; baba öldü, oğlu yaralandı
Otomobil pat pata çarptı; baba öldü, oğlu yaralandı
Otomobil pat pata çarptı; baba öldü, oğlu yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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