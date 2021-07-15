Otomobil önce refüje, ardından otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Otomobil önce refüje, ardından otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil önce refüje, ardından otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce refüje ardından park halindeki otobüse çarptı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce refüje ardından park halindeki otobüse çarptı. Kazada otomobildeki Türk asıllı Alman vatandaşı Muhammet Sait Tuncel (21) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Türk asıllı Alman vatandaşları Salih Can Özdemir, Haydar Bozdağ (25) ve Muhammet Sait Tuncel, tatil için geldikleri Manavgat'ın Side Mahallesi'nde otomobil kiraladı. Salih Can Özdemir'in kullandığı 07 ASD 346 plakalı otomobil, saat 03.30 sıralarında Side Bulvarı'nda aşırı hız nedeniyle önce refüje, ardından yol kenarında park halindeki 35 HA 9595 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri kaza yerinin yakınındaki özel hastanenin doktor ve sağlık ekibince yapıldı. İhbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Sait Tuncel doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Salih Can Özdemir Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne, Haydar Bozdağ ise Antalya Özel Anadolu Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet Sait Tuncel'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Otomobil önce refüje, ardından otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil önce refüje, ardından otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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