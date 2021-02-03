Otomobil minibüse arkadan çarptı:  1 ağır yaralı
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Otomobil minibüse arkadan çarptı:  1 ağır yaralı

03.02.2021 00:06 | Son Güncelleme: 03.02.2021 00:11
Otomobil minibüse arkadan çarptı:  1 ağır yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde seyreden minibüse arkadan çarptı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde seyreden minibüse arkadan çarptı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle otomobilin içerisinden fırlayan sürücü, ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Hisarkapı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Uşak'tan İzmir yönüne doğru seyir halinde olan İlkay Dağ idaresindeki 42 N 9805 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve trafik ışıkları sebebiyle yavaşlayan Ahmet Akmeşe yönetimindeki 45 S 6355 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil orta refüje çarparak durabilirken, otomobil içerisinden fırlayan sürücü İlkay Dağ ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Dağ'a yaptığı ilk müdahalenin ardından önce Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, daha sonra da hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Otomobil minibüse arkadan çarptı:  1 ağır yaralı
Otomobil minibüse arkadan çarptı:  1 ağır yaralı
Otomobil minibüse arkadan çarptı:  1 ağır yaralı
Otomobil minibüse arkadan çarptı:  1 ağır yaralı
Otomobil minibüse arkadan çarptı:  1 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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