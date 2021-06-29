Otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobille motosikletin virajda kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobille motosikletin virajda kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 17.15 sıralarında Karacabey Boğaz yolu üzerinde meydana geldi. Boğazköy istikametinden ilçe merkezine seyreden Hidayet Y. (43) idaresindeki 16 DF 235 plakalı otomobil karşı yönden gelen Halit Durmuş'un (55) kullandığı plakasız motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yol kenarına savrulurken, motosiklet sürücüsü Halit Durmuş, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, otomobilde de büyük hasar oluştu. Olay yeri incelemesinin ardından, Halit Durmuş'un cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Hidayet Y. gözaltına alınırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Öte yandan feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ve otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, motosiklet sürücüsü Halit Durmuş'un metrelerce havalandığı görüldü.

(Yasin Keskin - Berktuğ Öncü/İHA)

Otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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