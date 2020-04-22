Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Motosiklet, Hasan Akar, Adana, Güncel, Haber

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

22.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:33
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasan Akar idaresindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi Gürselpaşa Mahallesi yakınındaki kavşakta, Yasin Yalçın'ın kullandığı 01 AEG 422 plakalı motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Yalçın ile arkadaşı Kemal Çınar'ın yaralandığı kaza sırasında otomobil kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

Akıntıyla suda sürüklenen ve araçtan çıkamayan yaralı sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtarıp kıyıya taşıdı.

Vatandaşlar, kaza sonrası sürücünün araçtan çıkamadığını belirtip yardım istemesi üzerine el ele vererek onu birlikte kurtardıklarını anlattı.

Kazada yaralanan 3 kişi, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: AA

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